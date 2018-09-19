Путин примет участие в закладке первого камня главного храма ВС РФ

Москва, , 14:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин 19 сентября примет участие в церемонии закладки камня в основание главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, на среду, 19 сентября, у российского лидера запланировано посещение подмосковного парка «Патриот». Там Владимир Путин побывает в стрелковом центре концерна «Калашников» и проведет заседание Военно-промышленной комиссии. Также российский президент намерен выступить с речью на церемонии закладки камня в основание главного храма ВС РФ, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября российский лидер присутствовал на торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. Инаугурация градоначальника состоялась в московском концертном зале «Зарядье».

Читайте также: Путин призвал поднять здравоохранение в Москве до мирового уровня