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Путин примет участие в закладке первого камня главного храма ВС РФ

Политика

У российского лидера запланировано посещение подмосковного парка «Патриот»

Москва, 19 сентября 2018, 14:11 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 19 сентября примет участие в церемонии закладки камня в основание главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, на среду, 19 сентября, у российского лидера запланировано посещение подмосковного парка «Патриот». Там Владимир Путин побывает в стрелковом центре концерна «Калашников» и проведет заседание Военно-промышленной комиссии. Также российский президент намерен выступить с речью на церемонии закладки камня в основание главного храма ВС РФ, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября российский лидер присутствовал на торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. Инаугурация градоначальника состоялась в московском концертном зале «Зарядье».

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