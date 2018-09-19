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Бывший премьер-министр Пакистана отпущен на свободу

Политика

Вместе со своей дочерью

Исламабад, 19 сентября 2018, 14:14 — REGNUM  Суд Пакистана приказал отпустить на свободу бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, сообщает 19 сентября Reuters.

Вместе с политиком на свободу также была отпущена его дочь. Действие приговора было приостановлено.

Напомним, бывший премьер-министр Пакистана был отстранен от занимаемой им должности по обвинению в коррупции, а затем приговорен к тюремному сроку.

Тем не менее власти страны позволили Шарифу посетить похороны своей жены в Соединенном Королевстве, после чего он вернулся на родину и вновь был помещен в тюрьму.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший премьер-министр Пакистана вернулся в тюрьму после похорон жены

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