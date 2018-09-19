«Хорошие, добрые новости»: Кремль об итогах межкорейского саммита

Москва, , 14:08 — REGNUM Россия приветствует договоренности КНДР и Южной Кореи по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне, заявил 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это хорошие, добрые новости, — заявил Песков журналистам. — Безусловно, мы поддерживаем такие действенные, эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы».

Напомним, ранее министры обороны КНДР и Южной Кореи подписали «всеобъемлющее» соглашение в военной сфере. Кроме того, лидеры двух стран приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации, устранению угрозы войны и установлению доверия.

Начавшийся в Пхеньяне 18 сентября саммит глав Южной Кореи и КНДР стал третьим в 2018 году. Переговоры политиков продлятся до 20 сентября.

Читайте также: Северная Корея полностью демонтирует ракетные и ядерные объекты