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«Хорошие, добрые новости»: Кремль об итогах межкорейского саммита

Политика

Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи продлятся до 20 сентября

Москва, 19 сентября 2018, 14:08 — REGNUM  Россия приветствует договоренности КНДР и Южной Кореи по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне, заявил 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это хорошие, добрые новости, — заявил Песков журналистам. — Безусловно, мы поддерживаем такие действенные, эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы».

Напомним, ранее министры обороны КНДР и Южной Кореи подписали «всеобъемлющее» соглашение в военной сфере. Кроме того, лидеры двух стран приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации, устранению угрозы войны и установлению доверия.

Начавшийся в Пхеньяне 18 сентября саммит глав Южной Кореи и КНДР стал третьим в 2018 году. Переговоры политиков продлятся до 20 сентября.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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