National Review: условия для вторжения США в Венесуэлу пока не сложились

Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Недавно американское издание the New York Times сообщило о том, что администрация президента страны Дональда Трампа провела серию встреч с членами вооруженных сил Венесуэлы, которые рассматривали возможность свержения венесуэльского президента Николаса Мадуро. После этой статьи в США с еще большей силой стал обсуждаться вопрос целесообразности военного вмешательства США в Венесуэлу. Несмотря на то, что противники военного вмешательства США приводят разумные доводы, в целом вторжение обоснованно, хотя оно и сопряжено с рядом рисков, пишет Кристиан Алехандро Гонзалес в статье для американского издания National Review.

В качестве доводов в защиту вторжения в Венесуэлу автор указывает, что правительство Мадуро, по сути, «уничтожило» демократию в Венесуэле, и несмотря на низкий рейтинг поддержки главы государства, оппозиция не может законными методами взять власть. Военный переворот будет носить гуманитарный характер, избавив народ страны от «поразительной абсурдности» экономической политики нынешних правителей. Наконец, организация государственного переворота в Венесуэле может поспособствовать стратегическим целям Вашингтона, таким как решение проблемы потоков беженцев, а также антиамериканизма в этой стране.

И все же доводы против такого шага звучат убедительно. Так, большинство региональных правительств, даже те, кто яростным образом критикует официальный Каракас, решительным образом выступают против вмешательства. Среди них такие страны, как Перу, Бразилия и Колумбия, которые в случае вмешательства не будут сотрудничать с США. Пытаться навязать свою волю Венесуэле без поддержки со стороны Бразилии и Колумбии было бы безумием.

Более того, едва ли можно поверить, что администрация Трампа сможет, во-первых, довести процесс передачи власти до конца, а во-вторых, привести к власти либеральных демократов. Что бы кто ни говорил об администрации Трампа, но в ней творится хаос, а для продвижения смены режима нужно сосредоточение сил, на которое Трамп по-прежнему неспособен. К тому уже официальные лица США уже поставили себя в неудобное положение, поддерживая контакты с некоторыми заговорщиками. Так, по данным издания the New York Times, один из них находится в санкционном списке США из-за обвинений в коррупции.

В свою очередь, издание The Washington Post отмечает, что американские спецслужбы не смогли получить даже самой базовой информации о диссидентах в рядах вооруженных сил Венесуэлы. По словам одного из официальных лиц США, у Вашингтона нет уверенности, что эти заговорщики вообще смогут что-то организовать.

Иными словами, отмечает автор, несмотря на наличие убедительных доводов в пользу военного вмешательства США в Венесуэлу, пока для этого не сложились достаточные обстоятельства. Если Мадуро развернет обширную кампанию уничтожения оппозиции, или если региональные правительства изменят свои позиции, тогда вторжение будет целесообразно.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Мадуро заявил о том, что может отказаться от поездки на сессию Генассамблеи в Нью-Йорк из-за угрозы жизни.

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