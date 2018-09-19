Вице-премьер Италии улетел на переговоры в Китай эконом-классом

Рим, , 13:59 — REGNUM Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо опубликовал на своей странице в Instagram в среду, 19 сентября, короткий ролик, снятый в самолете по пути в Китай.

Вице-премьер подчеркнул, что он летит обычным рейсом и в эконом-классе. За все время работы в правительстве он ни разу не использовал «государственные самолеты», отметил Ди Майо.

Это заявление прозвучало в контексте обвинений бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци в том, что авиакомпания Alitalia специально для Ренци наняла самолет класса люкс у компании Etihad. «Самолетная» история стоила бывшему премьеру немалой доли его рейтинга.

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В ходе своего визита в Китай Ди Майо, возглавляющий министерство экономического развития, намерен подписать ряд двусторонних соглашений — в частности, о развитии бренда «Made in Italy» и о совместной работе Италии и Китая в африканских странах.