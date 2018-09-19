Генпрокуратура Украины испугалась украинских неонацистов

Николаев, Украина, , 13:56 — REGNUM Гражданина России, экстремиста Мовлу Тимарова выпустили 19 сентября из СИЗО в Николаеве по решению генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщает «Страна.ua».

Согласно сообщению, Тимаров бежал из России, поскольку был обвинен в незаконной продаже наркотиков и объявлен в международный розыск. Также Тимаров с 2015 года воевал в националистическом батальоне им. Дудаева в Донбассе. Экстремист был три месяца назад взят под арест по запросу России, однако его отпустили из-за того, что Москва якобы «не предоставила доказательства вины».

Напомним, ранее генпрокуратура Украины (ГПУ) выдала России экстремиста Тимура Тумгоева, разыскиваемого Интерполом. После этого украинские неонацисты провели митинг у здания ГПУ с требованием уволить Луценко.

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