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В Африканском Союзе недовольны сравнением мигрантов с рабами

Политика

Маттео Сальвини объяснил, что он имел в виду

Рим, 19 сентября 2018, 13:49 — REGNUM  Представители Африканского Союза недовольны сравнением мигрантов с рабами, которое сделал в одном из своих выступлений вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Il Messaggero в среду, 19 сентября.

Руководители организации, которая объединяет 55 африканских государств, попросили Сальвини «взять свои слова обратно».

Помощники Сальвини отметили, что упомянутая фраза вырвана из контекста. Вице-премьер не сравнивал мигрантов с рабами, он говорил о том, что нежелание ряда западных политиков и представителей крупного бизнеса бороться с нелегальной миграцией объясняется их желанием иметь рабов. Это не он, а они относятся к мигрантам, как к рабам.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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Политическая жизнь Италии
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