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Песков: по ситуации с Ил-20 Путин руководствуется данными Минобороны РФ

Политика

Минобороны РФ и российский Генштаб обладают полной посекундной информацией о последнем полете воздушного судна, сбитого ракетой сирийских ПВО

Москва, 19 сентября 2018, 13:43 — REGNUM  В ситуации с катастрофой российского самолета-разведчика Ил-20 президент РФ Владимир Путин руководствуется данными Минобороны России. Об этом 19 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Минобороны РФ и российский Генштаб обладают полной посекундной информацией о последнем полете воздушного судна ВКС РФ, сбитого ракетой сирийских ПВО.

«Именно этой информацией руководствуется президент России», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля сообщил, что российская сторона внимательно изучит данные по инциденту, которые обещал предоставить Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что крушение у берегов Сирии российского Ил-20 и гибель 15 военнослужащих, находившихся на борту самолета, была трагической случайностью.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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