Между Россией и Израилем пробежала «черная кошка»

Станислав Тарасов, , 13:43 — REGNUM

После трагического инцидента с российским самолетом Ил-20 радиоэлектронной разведки, который был сбит при заходе на посадку на военную базу в Хмейним, погибли российские военные, последовали заявления оценочного характера. Руководство Израиля вышло на телефонные контакты с Кремлем, в ходе которых была предпринята попытка разобраться в ситуации.

Ранее министерство обороны России возложило на Израиль ответственность за инцидент, а президент России Владимир Путин после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал случившееся «цепью трагических случайных обстоятельств». Тем не менее есть ключевые вопросы, которые нуждается в ответе. Первый: является ли случайным факт налета израильской авиации в Дамаск именно в момент завершения встречи и переговоров в Сочи президентов России Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и достигнутой договоренности о создании в зоне Идлиба демилитаризованной зоны? Встреча в Сочи была публично анонсирована заранее. Израиль и ранее предпринимал авиационные удары по объектам в Сирии, которые он называл направленными против иранских сил. Даже если бы не было инцидента с Ил-20, налеты израильской авиации в этот момент воспринимаются либо как демонстрация, либо как провокация.

Второй: официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Израиль предупредил российскую сторону об ударе только за одну минуту, которой не хватило для маневра выхода из-под удара Ил-20. Но ведь ранее нас уверяли в том, что между военными ведомствами России и Израиля осуществляется тесная координация в действиях, особенно в зоне Латакии и Тартуса, которые защищены российскими ПВО. Выходит, что в данном случае она не сработала и произошло то, что произошло: удар пришелся по объекту сирийской армии, где якобы производились некие «высокоточные вооружения» для поставок «Хезболле» в Ливане. Но там наблюдается и присутствие российских военных. Что заставило Израиль пойти на риск?

Наконец, всплывает еще один вопрос, третий: почему Москва так вяло реагировала на налеты израильской авиации в Сирии, пускай даже по неким «иранским объектам», которые обозначаются Израилем как фактор наличия для себя угрозы. В связи с этим напрашиваются следующие выводы. В Сирии отсутствует надлежащая координация в действиях между Россией и Ираном, и атака Израиля по иранским объектам в Сирии воспринимается как абсолютно не завязанная ни на какие альянсы акция. Так вырисовывается сценарий действий Израиля: в момент достижения в Сочи договоренностей между Россией и Турцией по Идлибу отдельно вычленяется иранский фактор, на который в сложившейся ситуации Москва, да и Анкара должны были отреагировать. Тогда выходит, что Израиль решал одну задачу, но напоролся на серьезную проблему.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый в Сирии российский Ил-20 и за гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Сбор и анализ необходимых данных могут помочь воссоздать точную картину развития событий. Тем не менее, считает израильское издание Haaretz, «Израиль вступил в кризис с Москвой, который может помешать ему бороться с Ираном». Пока же России необходимо усилить меры безопасности для своих военных в Сирии. Следует сказать и то, что во взаимоотношениях между Россией и Израилем пробежала большая черная кошка, подорвано существовавшее политическое доверие, что, кстати, может оказаться на руку определенным участникам «сирийского ребуса». И еще. Президент США Дональд Трамп заявил, что трагический инцидент с российским самолетом вызвало у него чувство грусти, но при этом он сообщил, что американские военные «проделали потрясающую» работу в Сирии по освобождению региона от боевиков ИГИЛ. «Скоро» эта работа будет закончена для них.

А CNN вспомнил о проекте сделки, которую намеревались предложить американцы России по Сирии накануне встречи Трампа с Путиным в Хельсинки: перевести под контроль Дамаска часть территорий вдоль иорданской границы, находящихся под контролем оппозиционеров, которых поддерживает Вашингтон. В обмен американский президент якобы был намерен получить гарантии беспрепятственного выхода оппозиции в другие регионы и хотел наставить на создании зоны отчуждения, чтобы предотвратить новые столкновения. Сделка должна ускорить вывод американских военнослужащих из зоны сирийского конфликта, сообщает телеканал. В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет усиливать давление на Тегеран, чтобы иранские военные покинули Сирию. К чему все это?