Контактов Путина и Асада после гибели Ил-20 не было

Москва, , 13:41 — REGNUM Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад не общались после крушения российского самолета Ил-20. Об этом 19 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос о том, звонил ли сирийский лидер Путину после гибели самолета. Однако Дамаск сделал по этому поводу официальное заявление, отметил он.

Высшему руководству страны неизвестно, передала ли сирийская сторона какую-либо информацию об инциденте. Этот вопрос Песков переадресовал Минобороны России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 сентября российский самолет Ил-20 был сбит сирийской ракетой комплекса С-200 неподалеку от побережья Сирии. Обломки упали в Средиземное море, 15 военнослужащих, находившихся на борту, погибли.

Минобороны РФ возложило вину за трагедию на Израиль, чьи самолеты в это же время бомбили сирийские объекты. Израильские летчики фактически подставили российскую машину под удар сирийской системы ПВО, при этом российское командование в Сирии не было уведомлено о проведении Израилем операции.

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