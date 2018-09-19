Спикером Волгоградской гордумы стал Андрей Косолапов

Волгоград, , 13:35 — REGNUM Депутаты Волгоградской городской думы на первом заседании, которое состоялось 19 сентября, избрали спикера нового созыва парламента. Как сообщила пресс-служба гордумы, им стал Андрей Косолапов, который в прошлом созыве занимал пост главы Волгограда.

Андрей Косолапов был выдвинут на пост региональным отделением партии «Единая Россия».

«В числе приоритетных направлений городской думы VI созыва спикер назвал работу по наказам и предложениям избирателей, а также продолжение позитивных для города преобразований, начатых депутатами пятого созыва», — сообщила пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что также 19 сентября депутаты избрали нового главу города, который теперь исполняет и функции главы городской администрации. Им стал Виталий Лихачев, занимавший пост сити-менеджера и ранее.

Выборы депутатов гордумы состоялись 9 сентября. По итогам голосования партия «Единая Россия» забрала 30 мандатов из 36. КПРФ и ЛДПР досталось по два мандата, «Справедливая Россия» представлена одним депутатом. Также в думу прошел один самовыдвиженец.

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