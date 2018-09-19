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Тарасенко продолжит исполнять обязанности главы Приморья — Песков

Политика

Исполняющий обязанности главы региона назначается указом президента РФ

Москва, 19 сентября 2018, 13:29 — REGNUM  На посту губернатора Приморского края продолжает оставаться временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко. Об этом 19 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, исполняющий обязанности главы региона назначается указом президента РФ Владимира Путина.

«В настоящий момент им (врио губернатора — прим. ИА REGNUM ) является Тарасенко. Если будут какие-то иные решения или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Приморского края и кандидат в губернаторы Андрей Тарасенко заявил, что не намерен участвовать в новых выборах главы региона, если они состоятся.

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Выборы губернатора Приморского края-2018
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