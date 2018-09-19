Полномочий много, денег — мало: мэр Тары покинул пост

Тара, Омская область, , 13:26 — REGNUM Глава Тарского городского поселения (Омская область) Евгений Ерошевич покинул пост. Об этом областные массмедиа сообщили сегодня, 19 сентября.

Причина принятого Ерошевичем решения — «чрезмерное количество полномочий, отводимых поселению законом, которые исполнить при существующем финансовом положении практически невозможно», передаёт «Тарское Прииртышье». Также в отставку ушёл заместитель мэра Тары Юрий Скороженко.

Обязанности главы города с 17 сентября исполняет руководитель МБУ «Отдел архитектуры и благоустройства» Николай Заливин.

Напомним, Евгений Ерошевич был избран главой Тарского городского поселения решением местного горсовета от 25 декабря 2015 года.

Справка: Евгений Ерошевич родился 11 сентября 1964 года в городе Таре. В 1987 году окончил Омский сельскохозяйственный институт. Трудовой путь начал в том же году. С 2004 года являлся начальником отдела капитального строительства администрации Тарского муниципального района, с 2010 — заместителем главы Тарского муниципального района. С февраля 2013 года был главным специалистом — заместителем главы Тарского городского поселения. В декабре 2015 года избран главой Тарского городского поселения.