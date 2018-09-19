Среда, 19 Сентября 2018 года
14:53:46 МСК

Полномочий много, денег — мало: мэр Тары покинул пост

Политика

Обязанности главы города исполняет Николай Заливин

Тара, Омская область, 19 сентября 2018, 13:26 — REGNUM  Глава Тарского городского поселения (Омская область) Евгений Ерошевич покинул пост. Об этом областные массмедиа сообщили сегодня, 19 сентября.

Причина принятого Ерошевичем решения — «чрезмерное количество полномочий, отводимых поселению законом, которые исполнить при существующем финансовом положении практически невозможно», передаёт «Тарское Прииртышье». Также в отставку ушёл заместитель мэра Тары Юрий Скороженко.

Обязанности главы города с 17 сентября исполняет руководитель МБУ «Отдел архитектуры и благоустройства» Николай Заливин.

Напомним, Евгений Ерошевич был избран главой Тарского городского поселения решением местного горсовета от 25 декабря 2015 года.

Справка: Евгений Ерошевич родился 11 сентября 1964 года в городе Таре. В 1987 году окончил Омский сельскохозяйственный институт. Трудовой путь начал в том же году. С 2004 года являлся начальником отдела капитального строительства администрации Тарского муниципального района, с 2010 — заместителем главы Тарского муниципального района. С февраля 2013 года был главным специалистом — заместителем главы Тарского городского поселения. В декабре 2015 года избран главой Тарского городского поселения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить