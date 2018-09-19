Сенат США утвердил нового посла в Узбекистане

Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Сенат США одобрил кандидатуру Даниэля Розенблюма на должность посла США в Узбекистане, сообщили 19 сентября на сайте законодательного органа.

До назначения дипломат занимал должность ответственного секретаря в бюро госдепартамента США по делам Южной Азии и Туркестана. В Сенате США отметили, что Розенблюм внес вклад в ускорение либеральных реформ в Узбекистане, а также в укрепление двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время должность посла в Узбекистане занимает Памела Спратлен. 18 сентября она приняла участие во встрече главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с послом США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэлем Браунбеком.

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