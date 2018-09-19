Среда, 19 Сентября 2018 года
14:53:43 МСК

Бывший канцлер Австрии претендует на пост главы Еврокомиссии

Политика

Лидер австрийской оппозиции неожиданно отказался от руководства Социал-демократической партией

Бывший канцлер Австрии претендует на пост главы Еврокомиссии
SPÖ Presse und Kommunikation
Кристиан Керн

Вена, 19 сентября 2018, 13:25 — REGNUM  Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн отказывается от председательства в Социал-демократической партии (SPÖ) и выдвигается в кандидаты на пост председателя Европейской комиссии, пишет газета Kleine Zeitung.

18 сентября Кристиан Керн объявил на пресс-конференции, что в скором времени покинет пост председателя SPÖ. Это стало неожиданностью, поскольку до этого момента все указывало на то, что он будет переизбран на съезде партии в октябре. Керн будет баллотироваться в кандидаты на пост главы Европейской комиссии на выборах в мае 2019 года. Кто займет его место в SPÖ, остается открытым вопросом.

52-летний Кристиан Керн был канцлером Австрии с мая 2016-го до середины декабря 2017 года. После поражения на выборах в парламент он стал лидером оппозиции действующему правительству Себастьяна Курца.

Читайте также: Себастьян Курц поддержал выдвижение Манфреда Вебера на пост главы ЕК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Австрии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить