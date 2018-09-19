Почти 3,5 тыс. владимирцев проголосуют на выборах по месту нахождения

Владимир, , 13:21 — REGNUM Во Владимирской области почти 3,5 тыс. человек подали заявления на голосование по месту нахождения на повторных выборах губернатора. Об этом 19 сентября на заседании в ЦИК сообщил председатель избирательной комиссии региона Вадим Минаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в территориальные избирательные комиссии, по данным на утро 19 сентября, поступило 254 заявления, в участковые комиссии — 1265, в МФЦ — 129. Самое больше количество заявлений было подано через сайт «Госуслуги» — около 1,8 тыс.

«Несмотря на то, что мы разъясняем, что старые заявления, которые использовались на первом туре, действительны, за исключением спецзаявлений, люди все равно говорят, что напишут еще раз на всякий случай. Поэтому у нас чуть увеличенное количество этим объясняется», — сказал Вадим Минаев на заседании Центральной избирательной комиссии.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области состоялись 9 сентября. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, был назначен второй тур. Он пройдет 23 сентября. В него вышли действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») и депутат заксобрания Владимир Сипягин (ЛДПР).

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