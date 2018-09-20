Кому нельзя въезжать в ЕС? Мнения Берлина и Варшавы разделились

Берлин, , 03:53 — REGNUM Коллизия между действиями Агентства внутренней безопасности Польши и решением немецкого МИД по поводу блокирования въезда в ЕС тех или иных лиц создает интересный прецедент. Из которого Россия, возможно, сможет извлечь пользу. О том, в чем состоит суть нынешнего польско-германского противоречия, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Критика Польшей и Венгрией нынешних украинских порядков вызвала со стороны Киева ответный ход в виде инициатив фонда «Открытый диалог», возглавляемого украинкой Людмилой Козловской. Подготовленная этим фондом информация о нарушениях прав человека и демократии в Польше и Венгрии стала предметом обсуждения на недавней встрече членов германского Бундестага с Козловской. Пикантность ситуации заключается в том, что польское Агентство внутренней безопасности на основании собранного на Козловскую досье блокировало ей въезд в ЕС, но Берлин в лице своего МИД даже после рассмотрения полученной от поляков информации рассудил иначе.

То, что произошло вокруг решения выдаче ей визы, является ярким, но уже не единственным примером несогласия между Берлином и Варшавой по вопросу о том, кому можно, а кому нельзя въезжать в ЕС. Кстати, среди российских политологов и журналистов также есть те, кто находится под запретом на въезд из-за излишней ретивости официальных структур Польши. Возможно, прецедент Козловской откроет границы ЕС для ущемленных в праве передвижения российских экспертов?

Читайте статью Россия может опротестовать запрет на въезд своих граждан в ЕС и другие публикации Станислава Стремидловского о польско-немецких отношениях.