ЦИК призвал искать истинных виновных в нарушениях на выборах главы Приморья

Москва, , 13:14 — REGNUM Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев призвал отозвать заявления в правоохранительные органы против глав участковых комиссий, где в ходе выборов губернатора Приморского края 16 сентября были зафиксированы нарушения. С таким требованием на сегодняшнем заседании Центризбиркома он обратился к кандидатам на пост главы региона, передаёт ИА REGNUM 19 сентября.

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Зампредседателя ЦИК напомнил, что участковые комиссии (всего оказалось 19 УИК, на которых результаты голосования признали недействительными) возглавляли учителя, заведующие учреждениями культуры, а также директора школ и домов творчества, воспитатели детсадов. Булаев уверен, что не они являются реальными нарушителями.

«Вы боретесь не против женщин, а вы боритесь друг с другом, боритесь с властью. Этим людям кормить семью будет нечем. Боритесь с теми, кто виновен», — посоветовал заместитель главы ЦИК, обращаясь к кандидатам на высокий пост.

Булаев также порекомендовал опрашивать членов избирательных комиссий исключительно в качестве свидетелей, а заявления в правоохранительные органы подавать только на настоящих виновных, а не тех людей, которых «заставили» пойти на нарушения.

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Как сообщал ИА REGNUM, ранее Центризбирком на основании целого ряда проанализированных факторов порекомендовал приморскому избиркому признать выборы губернатора в Приморье недействительными. Комиссия ЦИК пришла к выводу, что при подсчёте голосов были допущены нарушения. Так, после обработки 95% протоколов с результатом 51,24% лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, а врио главы Приморского края Андрей Тарасенко («Единая Россия») набирал 46,16%. После подсчёта всех протоколов результат изменился в пользу Тарасенко — на его счету оказалось 49,55% голосов избирателей.

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