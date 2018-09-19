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Минздрав Турции рассматривает мигрантов как пользу, а не как опасность

Политика

Беженцам нужно помогать, а не изгонять их

Анкара, 19 сентября 2018, 13:27 — REGNUM  Заместитель министра здравоохранения Турции Эмине Альп Меше заявил о необходимости создания адекватных медицинских услуг для мигрантов, сообщает 19 сентября Anadolu.

«Турция рассматривает миграцию как общественную пользу, а не как опасность», — подчеркнул политик, участвуя на заседании Всемирной организации здравоохранения в Риме.

«Наша основная задача состоит в том, чтобы все обездоленные, особенно мигранты, получали адекватную по качеству и доступности медицинскую помощь», — резюмировал заместитель министра.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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