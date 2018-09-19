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Политолог: Ценность системы выборов важнее любых групповых интересов

Политика

При всей свой самостоятельности, Центральная избирательная комиссия консультируется с Администрацией Президента, и решение об отмене результатов выборов — это политическое решение

Политолог: Ценность системы выборов важнее любых групповых интересов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы

Москва, 19 сентября 2018, 13:04 — REGNUM  Большое количество нарушений было зафиксировано с обеих сторон, в том числе и со стороны коммунистов, и «тех экономических групп, которые за ними стояли». Поэтому ЦИК принял решение дезавуировать эти выборы, отменить их. Об этом рассказа корреспонденту ИА REGNUM директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, комментируя заявление Главы ЦИК по отмене результатов выборов в Приморском крае.

Читайте подробнее: ЦИК утвердил рекомендацию об отмене итогов выборов в Приморье; Эксперт: решение ЦИК представляется оправданным в текущей ситуации

«Кремль заинтересован в том, чтобы стабильность доверие к выборам сохранялось, и, понятно, что при всей свой самостоятельности, Центральная избирательная комиссия консультируется с Администрацией Президента, и решение об отмене результатов выборов — это политическое решение», — продолжил эксперт.

«Ценность системы выборов важнее любых групповых интересов, и поэтому все заинтересованы в том, чтобы доверие к ним сохранялась», — подчеркнул Вячеслав Смирнов.

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Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
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