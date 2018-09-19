В ульяновском парламенте – новый спикер

Ульяновск, , 13:00 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 19 сентября, избран спикер вновь сформированного Законодательного собрания региона. Им стал Валерий Малышев («Единая Россия»), который в предыдущем созыве был вице-спикером, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На первом заседании парламента шестого созыва избран спикер Законодательного собрания. На этот пост претендовали два человека: «Единая Россия» выдвинула Валерия Малышева, КПРФ — Айрата Гибатдинова. По итогам голосования председателем избран Малышев, получивший 22 голоса, его соперника поддержали 14 парламентариев.

Напомним, в депутатском корпусе — 36 парламентариев, из них половина избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. По итогам выборов 9 сентября «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ — 14, ЛДПР — четыре, партия «Коммунисты России» — один.

Отметим, что Валерий Малышев в 1990—2013 годы работал в прокуратуре Ульяновской области, в том числе 13 лет возглавлял региональное надзорное ведомство. В 2013 году ушел в отставку по выслуге лет. 8 сентября 2013 года избран в Законодательное собрание Ульяновской области пятого созыва по областному избирательному округу от партии «Единая Россия», где был избран первым заместителем председателя парламента.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также региональными наградами — медалью Почёта, почётным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель».