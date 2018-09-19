Владимирский избирком не слышал о давлении на выборах

Владимир, , 12:56 — REGNUM Владимирский избирком не обладает информацией о давлении на избирателей или членов участковых избирательных комиссий в преддверии второго тура губернаторских выборов. Об этом 19 сентября на заседании ЦИК сообщил глава владимирского избиркома Вадим Минаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Кандидаты достаточно активно проводят свои избирательные кампании. Кандидат Орлова представила в комиссию 23 агитационных материала, Сипягин — пять. Жалоб и обращений, связанных с подготовкой ко второму туру, нет. Ни о каком давлении у нас пока информации нет», — сообщил Вадим Минаев.

Как отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, который 18 сентября посетил Владимирскую область, кандидаты, в частности представитель ЛДПР Владимир Сипягин, не жалуются на избирательную комиссию.

«У него (Владимира Сипягина, — прим. ИА REGNUM ) нет нареканий к СМИ, он имеет доступ ко всем СМИ, нет никаких ограничений по встречам, он проводит их в то время, когда хотел бы, в тех местах, где считает более разумным», — сказал Николай Булаев.

ИА REGNUM напоминает, что повторные выборы губернатора Владимирской области состоятся 23 сентября. 9 сентября ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Во второй тур вышли представитель «Единой России» и действующий губернатор Светлана Орлова и депутат регионального заксобрания, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.