ЦИК утвердил рекомендацию об отмене итогов выборов в Приморье

Москва, , 12:47 — REGNUM Решение рекомендовать Приморскому избиркому признать итоги выборов губернатора недействительными утверждено 19 сентября на заседании ЦИК РФ. Об этом объявила на заседании глава ведомства Элла Памфилова. Рекомендация была утверждена единогласно. Памфилова выразила надежду, что краевой избирком оперативно примет нужное решение. Достоверно определить итоги голосования граждан невозможно, говорится в постановлении ЦИК. Такой вывод сделан на основании протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий. Как сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов губернатора состоялся в Приморском крае 16 сентября. За кресло главы региона боролись кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и кандидат от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко. После подсчета 100% голосов перевес был на стороне Тарасенко — 49,55% против 48,06% у Ищенко. Однако ЦИК вскрыл серьезные нарушения в ходе подсчета голосов.

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