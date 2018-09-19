Среда, 19 Сентября 2018 года
13:18:17 МСК

Британский госсекретарь по делам обороны встретился с солдатами ВСУ

Политика

Великобритания пообещала в дальнейшем поддерживать агрессию Киева

Киев, 19 сентября 2018, 12:47 — REGNUM  Украинскую армию в Донбассе посетил государственный секретарь Великобритании по вопросам обороны Гэвин Уильямсон, сообщает 19 сентября «Цензор.net».

Согласно сообщению, гостя из Великобритании сопровождал руководящий украинской армией в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев. Уильямсону рассказали о «боевых действиях», которые якобы ведут войска Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Также Уильямсон провел встречи с украинскими солдатами и пообещал, что его страна будет и в дальнейшем поддерживать агрессивные планы Украины.

Напомним, в Донбассе в 2014 году гражданскую войну развязал Киев, однако Запад лицемерно утверждает, что в войне «виновата» Россия. Вместо того, чтобы требовать от Украины выполнения Минских соглашений, европейские страны поставляют ВСУ вооружения и инструкторов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Заявления политиков Запада по Донбассу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить