Британский госсекретарь по делам обороны встретился с солдатами ВСУ

Киев, , 12:47 — REGNUM Украинскую армию в Донбассе посетил государственный секретарь Великобритании по вопросам обороны Гэвин Уильямсон, сообщает 19 сентября «Цензор.net».

Согласно сообщению, гостя из Великобритании сопровождал руководящий украинской армией в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев. Уильямсону рассказали о «боевых действиях», которые якобы ведут войска Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Также Уильямсон провел встречи с украинскими солдатами и пообещал, что его страна будет и в дальнейшем поддерживать агрессивные планы Украины.

Напомним, в Донбассе в 2014 году гражданскую войну развязал Киев, однако Запад лицемерно утверждает, что в войне «виновата» Россия. Вместо того, чтобы требовать от Украины выполнения Минских соглашений, европейские страны поставляют ВСУ вооружения и инструкторов.