Интерпол приостановил действие ордера на арест экс-главы Эквадора

Брюссель, , 12:51 — REGNUM Интерпол приостановил действие ордера на арест бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа. Об этом сообщил его адвокат Кристоф Маршан, передает телеканал TeleSur 19 сентября.

Маршан пояснил, что Интерпол приостановил постановление об аресте, после того, как защита экс-президента направила папку с аргументами в штаб-квартиру Интерпола во Франции. Защита настаивает, что судебное разбирательство против Корреа не связано с нарушением закона, а является политическим преследованием с целью удалить бывшего президента с политической арены. Теперь суд Комиссии по контролю за файлами Интерпола должен принять решение, будет ли ордер на арест аннулирован окончательно.

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Как сообщало ИА REGNUM, эквадорский суд выдал ордер на арест бывшего президента Рафаэля Корреа (2007−2017) в начале июля 2018 г. Ему вменяется в вину соучастие в похищении депутата Фернандо Балды в 2012 году. Сам Корреа проживает в Бельгии.

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