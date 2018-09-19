Новым депутатам гордумы Екатеринбурга вручили мандаты

Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM Избранные 9 сентября депутаты городской думы Екатеринбурга получили удостоверения об избрании. А уже на следующей неделе состоится их первое заседание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церемония вручения прошла в доме правительства Свердловской области. Удостоверения получили все 36 депутатов.

Отметим, новой думе предстоит принимать участие в подготовке Екатеринбурга к празднованию 300-летия и, возможно, готовить город к выставке «ЭКСПО-2025». А на первом заседании «народные избранники» изберут председателя думы. Также не исключено, что на том же заседании будет выбран мэр города.

Напомним, выборы прошли 9 сентября. 18 депутатов избрали по партспискам, а ещё 18 — по одномандатным округам.