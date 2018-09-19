Ничего нового: волгоградские депутаты избрали главу города

Волгоград, , 12:40 — REGNUM Депутаты нового созыва Волгоградской городской думы на первом заседании 19 сентября выбрали главу города. Им стал Виталий Лихачев, который работал главой городской администрации. Как сообщила пресс-служба гордумы, глава Волгограда будет иметь полномочия главы городской администрации.

По данным портала «Волга-Каспий», всего на конкурс подали документы 10 человек. Конкурсная комиссия отобрала четверых кандидатов. Это действующий глава администрации города Виталий Лихачев, бывший вице-губернатор Волгоградской области Геннадий Чуриков, председатель строительного комитета администрации Волгограда Михаил Гайворонский и предприниматель Анна Манчуковская. Каждый из них выступил на заседании, рассказав о своей концепции развития города. После этого прошло тайное голосование, по результатам которого 29 депутатов из 35 принимавших участие в выборах отдали свои голоса за Виталия Лихачева.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов гордумы Волгограда состоялись 9 сентября. В результате в парламент прошли четыре партии. Это «Единая Россия» (30 депутатов из 36), КПРФ (2 мандата), ЛДПР (2 мандата) и «Справедливая Россия» (один мандат).