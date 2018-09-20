Порошенко перед выборами нашел «козла отпущения»?

Киев, , 05:31 — REGNUM Что означают подозрения, выдвинутые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) против министра инфраструктуры Владимира Омеляна, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

На своем посту Омелян действительно нанес немало вреда стране, которой должен был служить. Одно только закрытие самых прибыльных железнодорожных маршрутов в Россию принесло убытков на сотни миллионов гривен. Вообще же в транспортной сфере Украины Омелян пронесся, подобно крупному стихийному бедствию: от его действий пострадали авиация и флот, транзитные перевозки и местное авиасообщение. За последние 5 лет транзитные доходы Украины рухнули с $5 млрд до $130 млн.

Перечень «достижений» Омеляна можно продолжать, но взяли его на карандаш в НАБУ совсем не за это. В своей деятельности «на благо Украины» Омелян всего лишь один из ударников разрушения страны, отличающийся разве что яркостью деяний, но не их масштабами. Подбирающееся к нему уголовное преследование носит на себе явные черты начавшейся избирательной кампании Петр Порошенко: западным спонсорам и местному электорату надо продемонстрировать шкуру козла отпущения, который «во всем виноват». Кроме того, судьба Омеляна, возможно, дисциплинирует других участников — никто не захочет быть следующим, хотя кому-то придется.

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