Памфилова назвала нарушения на выборах главы Приморья

Москва, , 12:35 — REGNUM Серьезные нарушения были допущены при подсчете голосов на выборах губернатора Приморского края. Об этом 19 сентября на заседании комиссии ЦИК заявила глава ведомства Элла Памфилова.

Нарушения законодательства имели место, в основном, на завершающем этапе установления итогов выборов. Вскрыты вбросы бюллетеней, изменение данных итоговых протоколов, несоблюдение порядка обработки голосов территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, а также подкуп избирателей со стороны кандидатов.

Так, итоги выборов отменены на 13 участках в Советском районе Владивостока, за которыми закреплено более 24 тыс. избирателей. Результат на этих участках мог дать перевес голосов как в сторону Тарасенко, так и в сторону Ищенко.

С высокой долей вероятности можно сказать, что данными в протоколах манипулировали неизвестные лица, стремясь напрямую повлиять на итоги выборов, заключила глава ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября жители Приморья голосовали за одного из двух кандидатов в губернаторы — Андрея Ищенко (КПРФ) и Андрея Тарасенко («Единая Россия»). ЦИК России предложил краевому избиркому признать итоги выборов недействительными в силу того, что реальную волю граждан установить невозможно.

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