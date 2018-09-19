Экс-глава завода в Самаре заподозрен в крупном подкупе

Самара, , 12:33 — REGNUM В отношении экс-гендиректора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» в Самарской области завели еще одно уголовное дело. Ему инкриминируют крупный коммерческий подкуп, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления региона.

По версии следствия, в декабре 2016 года генеральный директор АО «НГПЗ» получил через посредника первую часть коммерческого подкупа в размере 5 млн рублей от директора ООО «СМП Волга». Еще 1,5 млн рублей ему передал другой посредник в декабре 2017 года и 5 млн — в марте 2018 года.

Деньги вносились за заключение договора между АО «НГПЗ» и ООО «СМП Волга» на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ стоимостью более 98 млн рублей, а также за подписание финансовых документов на перечисление денежных средств за выполненные работы. Топ-мэнеджер крупного завода был задержан с поличным при силовой поддержке сотрудников СОБР «Омега» регионального Управления Росгвардии.

Напомним, что Нефтегорский газоперерабатывающий завод входит в структуру НК «Роснефть», а ранее был составной частью холдинга «ЮКОС». Завод занимается переработкой нефтепродуктов, на нем трудится 383 сотрудника. С декабря 2015 года предприятие в качестве поставщика заключило три государственных контракта с ПАО «НК «Роснефть» на сумму более 8 млрд рублей.