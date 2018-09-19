Не избравшиеся в Яроблдуму депутаты предложили уменьшить думские зарплаты

Ярославль, , 12:23 — REGNUM Депутаты фракции ПАРНАС в Ярославской областной думе внесли проект закона об уменьшении зарплат депутатов облдумы и их помощников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Балабаев и Василий Цепенда предлагают приравнять зарплату депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, к средней по региону. Сейчас народные избранники на постоянной основе получают от 70 тыс. рублей и выше в зависимости от занимаемой должности. Средняя зарплата в Ярославской области на июль 2018 года составляет 32 961 рубль.

Кроме того, Балабаев и Цепенда предлагают снизить фонд оплаты труда депутатских помощников с 75 тыс. рублей до 50 тыс. (эта сумма может делиться на нескольких помощников, но не более 25 200 рублей на человека).

Также авторы законопроекта предлагают отменить все надбавки депутатам, занимающим те или иные должности в думе, и надбавки «за особые условия труда».

Партия ПАРНАС была снята с прошедших 9 сентября выборов в Ярославскую областную думу, а Сергей Балабаев был снят с выборов по одномандатному округу. Василий Цепенда дошел до дня голосования как одномандатник, но выборы проиграл. Таким образом, никто из партии в новый состав Ярославской областной думы не попал. Однако полномочия депутатов истекут только 24 сентября, следовательно, они могут вносить проекты законов.

Во время исполнения депутатских полномочий и Балабаев, и Цепенда работали на постоянной профессиональной основе и пользовались теми привилегиями, которые предлагают отменить сейчас. Депутаты-коллеги не смогли вспомнить, чтобы ранее ПАРНАС выходил с такими инициативами.

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