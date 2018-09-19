Кандидат от КПРФ Ищенко не поддержал решение ЦИК по выборам в Приморье

Владивосток, , 12:22 — REGNUM Кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко (КПРФ) отказался поддерживать решение Центризбиркома РФ об отмене результатов второго тура выборов главы региона. Об этом сообщает 19 сентября РБК.

По словам Ищенко, предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой признать результаты голосования недействительными является «крахом демократической системы» в стране. Кандидат от КПРФ продолжает настаивать на своей победе во втором туре голосования и обвиняет своих политических конкурентов в подтасовках.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Приморского края и кандидат в губернаторы Андрей Тарасенко заявил, что не намерен участвовать в новых выборах главы региона, если они состоятся.

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