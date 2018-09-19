Politico: копая в ООН яму для Ирана, Трамп может сам в нее попасть

Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп видит в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится на следующей неделе, шанс осудить Иран за распространение, как выражается глава Белого дома, «хаоса и терроризма» на Ближнем Востоке. Тем не менее многие ключевые союзники США, скорее всего, воспользуются этим глобальным форумом, чтобы представить самого Трампа в качестве угрозы миру во всем мире, сообщает американское издание Politico.

В результате этого ежегодный форум, направленный на продвижение гармоничных отношений международных лидеров, может превратиться в поле острых противостояний.

«Приятной беседы ожидать не стоит», — отметил вице-президент консервативного аналитического центра American Foreign Policy Council Илан Берман.

Жесткая риторика в отношении Ирана на сессии будет иметь одновременно свои преимущества и недостатки, с одной стороны, грея душу республиканским избирателям Трампа и союзникам США, таким как Израиль и арабские государства, с другой — вскрывая международную изоляцию Трамп после его одностороннего выхода из ядерной сделки с Ираном.

«На столь публичной площадке Трампу еще не приходить заявить о том, что наша иранская стратегия не подлежит обсуждению, а также что за ее несоблюдение будут последствия», — продолжил Берман.

«Тем не менее велика вероятность, что противники [шага Трампа] воспользуются возможностью, чтобы дать ему отпор и построить собственный консенсус для сохранения статус-кво», — добавил он.

Понимая опасность, Белый дом уже отказался от планов посвятить всю сессию Совбеза ООН, председательствовать на которой будет сам Трамп, вопросу Ирана. Вместо этого, на встрече будет затрагиваться более обширная тема нераспространения ядерного оружия, включающая в себя большое число других вопросов, таких как Северная Корея. Официальные лица США опасаются, что Трамп останется в Совбезе в одиночку, окруженный теми, кто не считает, что США должны были выходить из ядерной сделки.

Несмотря на это, по словам одного из источника в администрации, речь Трампа на Генеральной Ассамблее ООН будет изобиловать жесткими выпадами в адрес Ирана. Глава Белого дома также затронет вопрос поведения Тегерана на заседании Совбеза. Нет сомнений в том, что Трамп и его помощники выступят с осуждением Тегерана в связи со «спонсированием терроризма» и военных вмешательств. Они также с высокой долей вероятности будут утверждать, что исламская республика никогда и не планировала выполнять свои обязательства в рамках сделки.

«Иран по-прежнему является одной из самых значительных угроз для мира и безопасности, поэтому решение иранской проблемы является приоритетной задачей для этой администрации», — отметил один из чиновников США.

«Мы будем неоднократно поднимать при каждой удобной возможности на встречах ООН тему дестабилизирующего воздействия Ирана по всему Ближнему Востоку», — добавил он.

В свою очередь, подписанты ядерной сделки из числа стран ЕС — Франция, Великобритания и Германия — при неофициальной поддержке России и Китая не намерены позволить команде Трампа говорить без остановки. Европейские союзники США уже заявили о том, что они не собираются идти на поводу у США, требующих отказаться от сделки с Ираном. Так, ранее официальные лица стран ЕС объявили о том, что они работают над рядом мер по смягчению воздействия санкций США против Ирана, чтобы исламская республика могла продолжать коммерческую деятельность с ЕС, не опасаясь кары США.

В частности, официальный представитель главы европейской демократии Федерики Могерини Майя Косьянчич заявила, что ядерная сделка «играет крайне важную роль безопасности региона, в Европе и за ее пределами».

«И в этом контексте Европейский союз полностью привержен продолжению полной и эффективной имплементации ядерной сделки до тех пор, пока Иран соблюдает взятые на себя ядерные обязательства», — отметила она.

По словам одного немецкого дипломата, Иран стал для ЕС «вопросом принципа». Он добавил, что европейские официальные лица рады конфронтации США с Ираном в рамках международных встреч, поскольку считают, что Трамп едва ли сможет привлечь на свою сторону достаточно людей.

Безусловно, европейские лидеры во многом согласны с Трампом в отношении Ирана, но они не хотят верить в утверждение администрации Трампа, что он не нацелен на смену режима в исламской республике без какой-либо стратегии действий. Такое развитие событий приведет к еще большему хаосу и человеческим страданиям на и без того неспокойном Ближнем Востоке. Не стоит забывать, что на Генеральной Ассамблее ООН выступит и президент Ирана Хасан Рухани.

Напомним, ранее Рухани заявил, что выход США из ядерной сделки представляет угрозу для мира. По словам иранского президента, этот «зловещий шаг» неоднозначно воспринимается международным сообществом и обречен на серьезные последствия для безопасности в регионе и мире.