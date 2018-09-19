Менее года на посту: президент Молдавии отправил в отставку двух министров

Кишинёв, , 12:22 — REGNUM В Молдавии два министра правительства Павла Филипа лишились своих постов. Указы об отставке министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича и министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь подписал президент Молдавии Игорь Додон. Об этом глава республики сообщил на своей странице в Facebook.

«Отмечу, что на протяжении одного года и 9 месяцев осуществления президентских полномочий я отправил в отставку уже 17 министров действующего правительства», — уточнил Игорь Додон.

https://www.facebook.com/dodon.igor1/posts/2102261560014727

Добавим, что президент Молдавии Игорь Додон был удивлён новыми кандидатами в министры здравоохранения и сельского хозяйства. Глава государства отметил, что имеет вопросы к «компетентности, профессиональным качествам и политической равноудаленности» предложенных правительством кандидатур.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября глава молдавского правительства Павел Филип сменил министров здравоохранения и сельского хозяйства. Светлану Чеботарь заменит экс-кандидат в президенты и мэры Кишинева Сильвия Раду, а на смену Ливиу Волконовичу придёт глава Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николай Чубук.

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