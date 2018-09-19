Об обещании Трампа, нарушениях на выборах и признании Крыма: Радио REGNUM

Москва, 19 сентября 2018, 14:00 — REGNUM
- Военное соглашение двух Корей: серьезный прорыв в отношениях;
- Трамп не будет вводить санкции за «Северный поток — 2»;
- Палестина может официально признать Крым российским;
- Киев выступает против выборов в Донбассе;
- ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными;
- Возбуждено дело после ДТП с автобусами под Воронежем.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/656.
Читайте ранее в этом сюжете: Украинские военные изучают английский, американские — сеть: Радио REGNUM