Госдума почтила память погибших во время исполнения долга в САР

Москва, , 11:53 — REGNUM Госдума почтила память погибших во время исполнения долга в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Госдума по предложению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина почтила минутой молчания память погибших военных.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ.