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Госдума почтила память погибших во время исполнения долга в САР

Политика

Сбит самолет

Госдума почтила память погибших во время исполнения долга в САР
Цитата из х/ф «Ностальгия». Реж. Андрей Тарковский. 1983. Италия, СССР
Зажжённые свечи

Москва, 19 сентября 2018, 11:53 — REGNUM  Госдума почтила память погибших во время исполнения долга в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Госдума по предложению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина почтила минутой молчания память погибших военных.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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