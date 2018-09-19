Тарасенко отказался вновь избираться в Приморье

Владивосток, , 11:48 — REGNUM Врио главы Приморского края и кандидат в губернаторы Андрей Тарасенко не намерен участвовать в новых выборах главы региона, если они состоятся. Об этом 19 сентября сообщает Business FM.

Такое заявление Тарасенко сделал после того, как Центризбирком (ЦИК) России рекомендовал признать итоги выборов губернатора в Приморском крае 16 сентября недействительными. Комиссия ЦИК пришла к выводу, что при подсчете голосов были допущены нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, при подсчете 95% протоколов в Приморье с результатом 51,24% лидировал Андрей Ищенко (КПРФ), а врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») набирал 46,16%. После обработки всех протоколов результат изменился в пользу Тарасенко — на его счету оказалось 49,55% голосов избирателей.

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