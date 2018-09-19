Второй саммит «Одна планета» пройдет в Нью-Йорке 26 сентября

Париж, , 11:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Всемирного банка Джим Ён Ким и специальный посланник ООН по климату Майкл Блумберг примут участие во втором саммите «Одна планета» 26 сентября 2018 года в Нью-Йорке, сообщает МИД Франции.

На саммите будут рассмотрены обязательства, принятые на первом заседании «Одна планета» 12 декабря 2017 года. Встреча будет способствовать укреплению доверия между государственными и частными субъектами для совместного решения проблемы климата.

В число спикеров входят многие главы государств и правительств, представители бизнес сообщества и экономисты.

В преддверии Конференции ООН по климату (3−14 декабря 2018 года) и саммита по глобальному климатическому действию 2019 года, эта встреча станет ключевой для достижения темпов защиты планеты.

«Мы переживаем трудные времена, но решения существуют. Мы должны действовать сообща, чтобы поощрять инновации, стимулировать проекты, объединять государственные и частные инвестиции и выполнять наши обещания для новых поколений. Пришло время. Это наш приоритет как экономически, так и политически», — заявил Эммануэль Макрон.

«Саммит дает нам возможность сделать еще один шаг вперед и принести больше пользы и экономического процветания людям во всем мире», — отметил Майкл Блумберг.

Напомним, 12 декабря 2017 года на саммите «Одна планета» собралось более 4000 участников. Было принято 12 международных обязательств.