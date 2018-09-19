Губернатор Архангельской области передал мандат директору колледжа

Архангельск, , 11:42 — REGNUM Губернатор Архангельской области отказался от своего мандата в региональном парламенте. Его место займет следующий в списке «Единой России» — директор Няндомского железнодорожного колледжа Тигран Матевосян. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

Заявление на отказ от мандата написали также лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова. Место Жириновского займет предприниматель Михаил Завьялов, а мандат Епифановой получит директор ООО «Общепит» Алексей Кувакин.

Напомним, в соседнем Ненецком АО от своих мандатов отказались врио губернатора Александр Цыбульский, Владимир Жириновский и Максим Сурайкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельское областное Собрание прошли представители четырех партий. «Единая Россия» получает 25 мандатов, ЛДПР — 9, КПРФ — 7, «Справедливая Россия» — 5. Кресло в парламенте получит и самовыдвиженец Сергей Моисеев, который уже заявил о готовности присоединиться к фракции «Единой России». «Коммунисты России» и «Родина» не смогли преодолеть 5%-й барьер для получения мандатов.

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