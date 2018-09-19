Среда, 19 Сентября 2018 года
13:22:26 МСК

Губернатор Архангельской области передал мандат директору колледжа

Политика

От своих мест в Архангельском областном Собрании отказались также Владимир Жириновский и Ольга Епифанова

Архангельск, 19 сентября 2018, 11:42 — REGNUM  Губернатор Архангельской области отказался от своего мандата в региональном парламенте. Его место займет следующий в списке «Единой России» — директор Няндомского железнодорожного колледжа Тигран Матевосян. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

Заявление на отказ от мандата написали также лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова. Место Жириновского займет предприниматель Михаил Завьялов, а мандат Епифановой получит директор ООО «Общепит» Алексей Кувакин.

Напомним, в соседнем Ненецком АО от своих мандатов отказались врио губернатора Александр Цыбульский, Владимир Жириновский и Максим Сурайкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельское областное Собрание прошли представители четырех партий. «Единая Россия» получает 25 мандатов, ЛДПР — 9, КПРФ — 7, «Справедливая Россия» — 5. Кресло в парламенте получит и самовыдвиженец Сергей Моисеев, который уже заявил о готовности присоединиться к фракции «Единой России». «Коммунисты России» и «Родина» не смогли преодолеть 5%-й барьер для получения мандатов.

Читайте также:

Выборы в парламент Архангельской области: ЕР понесла потери

Читайте ранее в этом сюжете: Ненецкий АО в Архангельском облсобрании представит единоросс

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить