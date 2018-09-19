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Элла Памфилова рекомендовала признать выборы в Приморье недействительными

Политика

Данные, которыми располагает ЦИК, позволяют принять такое решение

Элла Памфилова рекомендовала признать выборы в Приморье недействительными
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Элла Памфилова

Владивосток, 19 сентября 2018, 11:41 — REGNUM  Председатель ЦИК Элла Памфилова рекомендовала признать выборы в Приморье недействительными. Такое решение было принято по результатам работы комиссии ЦИК в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«ЦИК рекомендует избирательной комиссии Приморья признать выборы губернатора недействительными», — заявила Элла Памфилова.

В Приморском крае работает комиссия ЦИК под руководством Сиябшаха Шапиева. Комиссия пришла к выводу, что имеют место нарушения при подсчете голосов. Комиссия также сочла нарушением то, что 17 сентября группы МЧС под предлогом учений ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока. В результате длительное время без должного контроля были важные выборные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Приморье прошёл второй тур выборов губернатора. В нём приняли участие врио главы региона Андрей Тарасенко (ЕР), и выдвиженец от КПРФ Андрей Ищенко. К утру стало ясно, что победил Ищенко. Однако спустя короткое время, внезапно, победа, с небольшим перевесом около 2%, отошла к Тарасенко. Коммунисты и их сторонники не согласились с итогами выборов, обвинив штаб Тарасенко в масштабных фальсификациях. Сегодня эти фальсификации нашли подтверждение в работе комиссии ЦИК. Сторонники Тарасенко, впрочем, также обвиняют коммунистов в подтасовках.

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Выборы губернатора Приморского края-2018
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