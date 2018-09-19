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Указ Порошенко о разрыве дружбы с Россией вступил в силу

Политика

Договор между Москвой и Киевом действовал с 1997 года

Указ Порошенко о разрыве дружбы с Россией вступил в силу
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 19 сентября 2018, 11:39 — REGNUM  Указ украинского президента Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией 19 сентября опубликован в официальном издании «Урядовой курьер».

В документе, датированном 17 сентября, оговорено, что он начинает действовать со дня опубликования. Таким образом, указ вступает в силу 19 сентября.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украинойи Российской Федерацией», — гласит указ.

В прилагаемом решении СНБО министерству иностранных дел Украины поручено заявить российской стороне о желании Украины прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанного в 1997 году.

Как сообщало ИА REGNUM, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной закреплял принципы стратегического партнёрства, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства двух стран не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. В конце августа Порошенко поручил украинскому МИД подготовить пакет документов, запускающих денонсацию договора о дружбе с Россией. Документ, заявил Порошенко, «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом».

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