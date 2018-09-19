Бывший вице-премьер Ивановского облправительства предстанет перед судом

Иваново, , 11:36 — REGNUM В Ивановской области в суд передано уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Дмитрия Куликова. Экс-чиновник обвиняется следствием в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взятки в крупном размере («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, Куликов был задержан в мае 2016 года. По версии следствия, с сентября 2014 по март 2015 года чиновник получил от экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова 5 млн рублей. Деньги предназначались за содействие в реализации проекта по установке павильонов на остановках общественного транспорта областного центра местным бизнесменом. Приговор в отношении самого Сверчкова был вынесен в мае 2017 года — его осудили на пять лет лишения свободы.

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Также, как считает следствие, в течение двух лет обвиняемый пользовался легковым автомобилем Volksvagen Touareg. Автомобиль ему был предоставлен руководством коммерческой фирмы — за покровительство. Оформлено предоставление автомобиля было по договору аренды, однако никаких денег, считают следователи, чиновник не платил. Защита Куликова настаивала на невиновности клиента.

Отметим, что отставку в октябре 2017 года с поста губернатора Ивановской области Павла Конькова в регионе связывают в том числе с чередой уголовных дел в отношении его подчиненных.