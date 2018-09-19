Минобороны Польши: новая база США перекроит геополитический ландшафт ЕС

Варшава, , 11:34 — REGNUM Военная база Соединенных Штатов на территории Польши способна поменять геополитический ландшафт Европы, заявил замминистра обороны Польши Томаш Шатковский. Об этом сообщает 19 сентября «Польское агентство печати».

По его словам, новая американская база в Польше, содержащая хотя бы элементы классического постоянного присутствия США, помогла бы Польше перестать быть «буферным» государством и усилило бы «реальное чувство безопасности».

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Напомним, ранее военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян отметил, что Польша, готовая сама заплатить за иностранный контингент на своей территории, заинтересована в появлении американской базы больше, чем в этом заинтересованы сами США.

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