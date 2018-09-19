«Старые европейцы» будут недовольны: что изменит военная база США в Польше

Варшава, , 11:25 — REGNUM Польша хочет усилить свои позиции в ЕС и НАТО, а США — нарастить вес одного из наиболее преданных и управляемых союзников, но возможное расширение военного присутствие США в Польше вызовет серьезное недовольство «старых европейцев», отметил в среду, 19 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию о возможном размещении военной базы США на территории Польши.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Польши Анджей Дуда предложил разместить на территории Польши американскую военную базу и назвать ее «Форт Трамп». По словам Дуды, он обеспокоен «военной активностью России в регионе». Польша готова сама вложить в создание военной базы до $2 млрд.

В вопросе о возможности создания постоянной военной базы США в Польше сходятся в первую очередь два вектора. Первый — желание Варшавы за счёт расширения военно-политического сотрудничества с США усилить свои позиции в НАТО, ЕС, на европейском континенте в целом. Второй — решение американцев нарастить вес одного из своих наиболее преданных и управляемых союзников. Собственно российско-американское политическое и военное противостояние, хотя оно и усиливается, в данном случае, уверен, играет меньшую роль. Разве что косвенно: в контексте предстоящих в США выборов.

Усилить крайний антироссийский сегмент европейской политики американцы хотят неспроста. В этом, судя по всему, возникла потребность. Это сегмент в последнее время начал «проседать».

Мне уже приходилось говорить о том, что всем — и полякам, и американцам, и тем более «старым европейцам» — совершенно очевидно, что непосредственная военная угроза для Польши из России не исходит. Так что, если Вашингтон ради «защиты Польши от России» решит ещё больше обострить отношения НАТО с нашей страной, он уже одним этим спровоцирует недовольство «старых» европейцев. А поскольку это будет ход в пользу возрастания политических амбиций Варшавы, которая для многих в Европе, в первую очередь для Германии, является весьма неудобным партнёром, можно прогнозировать серьёзные последствия этого недовольства.

Конечно, об этом должны судить в первую очередь военные специалисты, но мне думается, что в принципиальном плане перевод американского военного присутствия в Польше с «временной» (там сейчас на временной основе находится американская танковая бригада) на постоянную основу мало что изменит. Ставлю слово «временная» в кавычки, потому что нет, как известно, ничего более постоянного, чем временное. А вот если наш ответ на создание США своей постоянной базы в Польше будет действительно неприемлем для Вашингтона, то с постоянным присутствием может уйти и то, что имеется на «временной» основе.