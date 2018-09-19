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ЦИК РФ рекомендовал отменить итоги выборов губернатора Приморья

Политика

Специальная комиссия прибыла утром 19 сентября во Владивосток

ЦИК РФ рекомендовал отменить итоги выборов губернатора Приморья
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Владивосток, 19 сентября 2018, 11:23 — REGNUM  Итоги выборов губернатора в Приморском крае могут признать недействительными. Соответствующие рекомендации были даны 19 сентября Центризбиркомом (ЦИК) России.

Отмечается, что специальная комиссия ЦИК РФ прибыла утром 19 сентября во Владивосток для встречи с членами региональной комиссии. Следует отметить, что возглавляет комиссию член ЦИК Сиябшах Шапиев. Двое представителей ЦИК выехали на проблемные территории края, еще двое изучили документы в краевой столице.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. При подсчете 95% протоколов лидером был Андрей Ищенко (КПРФ) с 51,24% голосов, врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») набирал 46,16%. Однако после обработки 100% протоколов УИК в активе кандидата от КПРФ насчитали 48,06%, от «Единой России» — 49,55%.

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Второй тур выборов губернатора Приморья-2018
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