Получить гражданство Турции стало проще

Анкара, , 11:21 — REGNUM Процедура получения турецкого гражданства иностранцами значительно упрощена. Соответствующий указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана публикует 19 сентября вестник правительства Турции Resmi Gazete.

Право на получение турецкого гражданства дает определенный размер капитала. Он снижен с $2 млн до $500 тыс. Предусмотрена также минимальная стоимость недвижимого имущества — её сократили с $1 млн до $250 тыс.

Для получения права на гражданство необходимо трудоустроить как минимум 50 работников. Прежде нужна была занятость для 100 человек.

Еще одно требование касается депозитов в турецких банках. Размер сбережений снижен с $3 млн до $500 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о желании вступить в турецкое гражданство заявил французский актер Жерар Депардье. Он рассказал, что собирается побывать в Турции в октябре и обсудить этот вопрос с президентом страны. В 2013 году Депардье стал гражданином России. Он получил регистрацию в Мордовии.

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