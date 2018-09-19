Армения готова как к переговорам, так и к войне: Пашинян

Ереван, , 11:17 — REGNUM 18 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил рабочий визит в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Премьер-министра сопровождали министр обороны Армении Давид Тоноян и начальник генштаба ВС Артак Давтян.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян в сопровождении президента Республики Арцах Бако Саакяна, министров обороны Армении и Арцаха Давида Тонояна и Левона Мнацаканяна, а также начальника генштаба ВС Артака Давтяна посетил северные части оборонительных позиций Арцаха.

Руководителям двух армянских государств были представлены инженерные и укрепительные инфраструктуры, новые технологии обороны, новое вооружение, работы по повышению безопасности служащих, техническое оснащение. Никол Пашинян и Бако Саакян в обучающем центре проследили также за демонстрационными специальными тактическими учениями.

Глава правительства побеседовал с несущими боевое дежурство военнослужащими и командирами, поблагодарил их за самоотверженную службу и пожелал им здоровья и мирной службы.

«Основной целью посещения боевых позиций является ознакомление на месте с ситуацией, условиями службы солдат, чтобы составить представление об оперативной ситуации. Все в порядке, по сути, мы можем с уверенностью сказать, что ситуация полностью контролируется и Вооруженными силами Армении, и Армией обороны. Мы в своих сердцах всегда находимся с нашими военнослужащими, поэтому мы должны быть храбрыми, решать проблемы, стоящие перед нашими двумя государствами и нашими единым народом», — сказал премьер-министр Пашинян.

После визита по дороге в Ереван в прямом эфире на своей странице в Facebook Пашинян сообщил, что ситуация на передовой довольно напряженная, но ее можно считать стабильной и контролируемой.

«Мы обсудили с президентом Арцаха и представителями вооруженных сил нынешнюю ситуацию вокруг карабахской проблемы, обсудили наши позиции по этому вопросу. Также мы провели обсуждение по военно-политической ситуации и четко зафиксировали, что нет никаких сомнений в том, что наши вооруженные силы уверенно контролируют ситуацию и дают необходимый ответ на провокации вооруженных сил Азербайджана… Мы готовы к миру, к действительно мирным переговорам, но мы также готовы к войне. Это очень важная констатация, и я считаю, что это должно быть ясно всем и в Армении, и за ее пределами», — отметил премьер.