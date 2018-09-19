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Посол Палестины: мы понимаем, что произошло в Крыму

Политика

В будущем Рамалла может признать российский регион на официальном уровне

Москва, 19 сентября 2018, 11:03 — REGNUM  Власти Палестины поддерживают позицию России по Крыму. Об этом заявил в посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, пишут 19 сентября «Известия».

"Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу», — сказал палестинский дипломат.

Позиция Рамаллы в этом вопросе «достаточно четкая». Палестинский народ выступает за право на самоопределение и признает такое же право за любым другим народом, отметил посол.

Абдель Хафиз Нофаль не исключил, что в будущем Палестина признает российский Крым на официальном уровне. Такая возможность, по его словам, появится после «обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России после референдума, на котором абсолютное большинство (более 95%) жителей региона поддержали эту инициативу. Киев продолжает считать полуостров своей, «оккупированной», территорией. Президент Владимир Путин ранее заявил, что вопрос о принадлежности Крыма России пересмотру не подлежит.

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