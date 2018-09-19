Польша заинтересована в американской базе больше, чем сами США

Варшава, , 11:02 — REGNUM Польша, готовая сама заплатить за иностранный контингент на своей территории, судя по всему, заинтересована в появлении американской базы больше, чем в этом заинтересованы сами США, отметил в среду, 19 сентября, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя информацию о возможном размещении военной базы США на территории Польши.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Польши Анджей Дуда предложил разместить на территории Польши американскую военную базу и назвать ее «Форт Трамп». По словам Дуды, он обеспокоен «военной активностью России в регионе». Польша готова сама вложить в создание военной базы до $2 млрд.

Польшу однозначно можно назвать «идеальным союзником» для США. Страна готова сама платить за иностранный контингент на своей территории, хотя в международной практике обычно бывает наоборот.

Это говорит о том, что американская сторона не слишком заинтересована в развертывании ещё одной военной базы в Польше, и настаивает на этом Варшава.

Для России этот шаг хоть и неприятен, но мало что меняет. Москва явно не планирует войны со странами — членами НАТО.