Елисейский дворец одобрил решение Коломба уйти в отставку с поста главы МВД

Париж, , 11:05 — REGNUM Елисейский дворец одобрил решение Жерара Коломба уйти в отставку с поста министра внутренних дел Франции после европейских выборов 2019 года, чтобы стать кандидатом в мэры Лиона, сообщает Europe1.

«Решение Жерара Коломба посвятить себя муниципальной кампании в Лионе в 2020 году — хорошая новость», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Объявление министра внутренних дел было сделано «по согласованию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Эдуардом Филиппом», — заверили в официальной резиденции премьер-министра.

«Мы все знаем, насколько Жерар Коломб привязан к своему родному городу. Это хорошая новость, что он хочет посвятить время и энергию Лиону», — отметили в окружении главы Франции.

Оппозиция рассматривает это заявление как очередную слабость исполнительной власти. Правые силы призвали министра немедленно уйти в отставку.

Напомним, в интервью l'Express Жерар Коломб заявил, что он будет баллотироваться в мэры Лиона в 2020 году и планирует покинуть свой пост министра внутренних дел после выборов в Европарламент в 2019 году.

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